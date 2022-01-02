Оперштаб: за сутки в России подтверждено 18 233 случая коронавирусной инфекции, умерли 811 человек

В России за сутки зарегистрировано 18 233 случая заражений COVID-19, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 18 тыс. 233 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 591 (8,7%) без клинических проявлений»,- говорится в сообщении.
Всего в России с начала пандемии зарегистрировано 10 млн 537 тысяч 966 случаев ковида. Сообщается также, что за сутки в стране умерли 811 пациентов с COVID-19. За весь период пандемии, по данным штаба, в России от коронавируса скончались 310 518 человек.
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