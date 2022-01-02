Иоанн Кронштадтский: 2 января – день памяти доброго батюшки. Часть 2

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2 января 2022, 15:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

«Жена у меня ангел», - писал о своей второй половинке Иоанн Кронштадтский. И многие, кто знал Елизавету Константиновну, считали ее хранителем семьи. Но мало кто знал, что первые годы семейной жизни были для этой женщины просто невыносимы.

Шел 1855 год. В том же Андреевском соборе, куда был направлен Иоанн Кронштадтский, служил протоиереем Константин Новицкий, у которого имелась хорошенькая дочь Елизавета. Молодые люди понравились друг другу, да и церковь не запрещала священнику обзавестись матушкой. Иоанн и Елизавета вскоре и обвенчались. Но выходя замуж, Лизонька надеялась на простое женское счастье: добрый муж, детки, уютный дом. Но супруг и не думал о таких мирских заботах. «Я священник, Лиза, - говорил будущий святой батюшка, - счастливых семей и без нас достаточно, а мы должны посвятить себя Богу». А теперь представим, как сложно было жить молодой, полной сил, мечтающей о любви девушке… Ее обижало, что муж, получив жалованье, в тот же день раздавал его бедным. Из квартиры пропадала посуда, одежда – ее супруг считал, что бедным она нужнее. А когда она выходила на улицу, то ей обязательно встречался нищий, который щеголял в обуви, одежде ее мужа. Потеряв всякое терпение, Елизавета, написала жалобу епархиальному начальству. Результат был закономерен – жалованье отца Иоанна стало выдаваться его жене.

«Счастливых семей много, а мы с тобой поживем для Бога».



Но постепенно Елизавета Константиновна приняла жизнь своего супруга. Она поняла, что это особенный человек и ее долг быть рядом с ним. И она была с ним до конца его дней. Была ангелом-хранителем. Она исполнила, по сути, обет монашества. Ради дела своего супруга она сохранила целомудрие, и жила в полном послушании у своего Батюшки. До нас дошли немногочисленные записи современников отца Иоанна…



Митрополит Вениамин вспоминал о своей встрече с Матушкой Елизаветой: «Я лично видел ее еще при жизни отца Иоанна. При одном моем посещении на мой звонок в дверь вышла седая, покорная женщина. Ее удивительные глаза светились. Она улыбнулась кроткой улыбкой и предложила пройти к отцу Иоанну. Какая она была простая и тихая. И всегда находилась в тени своего известного мужа.



А что же ее супруг? А он ценил ее больше жизни, отдавал отчет в том нелегко подвиге, который она несет. В своих письмах к ней отец Иоанн именовал ее «благодарной супругой», «дорогой подружие»… А когда наступил срок их золотой свадьбы, то батюшка произнес замечательные слова: «Дорогая возлюбленная супруга, Елизавета Константиновна, прими от меня слова уважения в знак глубокой благодарности за мирное сожитие в продолжении 50 лет».



В последние месяцы своей жизни отец Иоанн говорил своей единственной супруге: «Оба мы собираемся умирать, оба мы готовимся к смерти. Ты до весны доживешь, а я нет. Но помни, что ты всегда будешь со мной, а я всегда с тобой».



После кончины Батюшки (20 декабря 1908 года) Елизавета Константиновна будто осиротела. Она без слез не могла слышать его имени. Частенько повторяла: «Ему хорошо там. А мне тяжело без него тут». Матушка прожила всего полгода после ухода своего супруга. 22 мая 1909, словно зная, что сегодня покинет этот мир, Елизавета Константиновна ненадолго зашла в комнату батюшки, помолилась, улыбнулась и через несколько часов отошла в тот мир, где встретилась с обожаемым супругом.





В чем святость Всероссийского Священника?



В молитве и посте. До сих пор его считают одним из сильнейших пастырей России. Говорят, когда отец Иоанн молился, то казалось, что он видит перед собой Бога и дерзновенно говорит с Ним. Он умолял, упрашивал, настаивал, словно, схватившись за ризу Христову, был готов не выпускать ее из рук, пока не будет услышан. И Бог его слышал…



До наших дней дошли рассказы тех, кому он помог. Ремесленник Григорий: «Мне было 22 года. Теперь я уже старик. У меня была семья, двое детишек. Я работал и пьянствовал. Семья голодала. Жена по дворам ходила. Еду собирала. Один раз прихожу домой, а у нас сидит батюшка Иоанн и сына моего на руках держит. Что он дите говорил – не ведаю. Но меня столбняк взял. Смотрю и кажется мне, что батюшка на Христа похож… Глаза ласковые, речь тихая. Нет, он не винил меня, а все оправдывал. Да только мне не до оправданий было. Ушел он, а я сижу и молчу. Не плачу, хотя душа вся в слезах. С тех пор все изменилось. Стал я человеком… Пить бросил, работать стал много и семья в сытости жить стала».



«Нужно любить всякого человека! И в грехе его и в позоре, - говорил Батюшка. - Не нужно смешивать человека - этот образ Божий - со злом, которое в нем». Он свято верил в то, что говорил и народ, со временем, начал отвечать ему искренней любовью.



В какой момент открылся дар чудотворения у Иоанна Кронштадтского – сложно сказать… Сохранилась точная запись его рассказа о первом исцелении.



«Кто-то в Кронштадте заболел. Попросили моей молитвенной помощи. У меня и тогда была привычка: никому в просьбе не отказывать. Я стал молиться, предавая болящего в руки Божии, прося у Господа исполнения над болящим его святой воли. Но неожиданно приходит ко мне одна старушка, которую я давно знал. Приходит и настойчиво требует от меня, чтобы я молился о болящем не иначе, как о его выздоровлении. Помню, что испугался сперва… Как я могу иметь такое дерзновение? Но старушка настаивала. Она верила в силу моей молитвы. Я смирился. И стал просить для болящего исцеления. И Господь послал ему милость свою - он выздоровел. В другой раз по моей молитве исцеление повторилось. И я усмотрел в этом волю Божию, новое послушание от Господа – молиться за тех, кто будет этого просить».



Из воспоминаний современников следует, что по молитвам Иоанна Кронштадтского совершались многие чудеса. Говорили, что возложением его рук излечивались самые тяжкие болезни. Исцеление совершалось как наедине, так и при большом стечении народа, а иногда и заочно. Достаточно было написать отцу Иоанну письмо или попросить «с оказией», чтобы свершилось чудо.



Как возник такой дар у Батюшки? Тайна… Тайна, которую постичь невозможно. Возможно, этот великий дар – награда ему за великие подвиги – молитвенные труды, пост и безграничная любовь к ближнему. Вся верующая Россия стекалась к дивному чудотворцу. Говорят, что когда Батюшка приехал на службу в Ригу, то православные буквально «рвали» его на части… Каждому хотелось кусочек одежды от чудотворца. Вместе с паломниками, с письмами, которые приходили к отцу Иоанну ежедневно текли и баснословные суммы денег. По минимальным подсчетам его современников, через руки Батюшки проходили в год не менее одного миллиона рублей. Да, суммы огромные! А он жил с матушкой в съемной квартире, питался скромно… Куда уходили целые состояния? На эти деньги святой ежедневно кормил тысячу нищих, а такжу устроил в Кронштадте замечательное учреждение – «Дом трудолюбия» со школой, мастерскими, приютом. А в Петербурге построил женский монастырь на Карповке, который и сегодня принимает тысячи верующих…



В чем секрет такой человеческой любви к Иоанну Кронштадтскому? Видимо, в его простоте. Он не искал красивых слов и оригинальных выражений, его проповеди отличались необыкновенной силой и глубиной мысли. Но при всем этом они были доступны для понимания даже простым людям.



Кончина отца Иоанна. Чудеса по молитвам к Батюшке…



Отец Иоанн точно предсказал день своей кончины. 18 декабря, как бы забывшись, он спросил игуменью Ангелину: «Которое сегодня число?» Она ответила: «Восемнадцатое». - «Значит еще два дня», - сказал в раздумье Батюшка. Незадолго до смерти он разослал всем почтальонам, рассыльным, исполнявшим его поручения, праздничные открытки на Рождество Христово. «А то и вовсе не получат», - добавил он.



Всероссийский пастырь скончался 20 декабря 1908 года на 80-м году жизни. Говорят, что уходил он тихо, покойно. Да и похороны были необычны… Гроб с телом Иоанна Кронштатдского был выставлен в Андреевском соборе для прощания. Народ беспрерывно шел в храм всю ночь с 21 на 22 декабря. На всем пространстве от Кронштадта до Ораниенбаума и от Балтийского вокзала в Петербурге до Иоанновского монастыря на Карповке стояли огромные толпы плачущего народа. Такого количества людей не было до того времени ни на одних похорогах – это был случай в России совершенно беспримерный.





От автора.



Наши дни. Кронштадт. Пересечение улиц Посадской и Андреевской… Тут находится музей-квартира Святого Праведного отца Иоанна Кронштадтского, где он прожил с 1855 по 1908 гг. При входе в квартиру установлен памятник Всероссийскому Батюшке. Я захожу в квартиру. Людей немного. Всего две комнаты. В одной из них на меня с картины смотрит отец Иоанн… Я не могу оторвать взгляда от портрета: сколько любви, доброты, сострадания в этом взгляде… Кто-то нечаянно толкнул меня в спину. Я обернулась и увидела двух женщин… Они спросили меня: «А в этой комнате почил Святой?» Я молча кивнула. И тут их словно прорвало: они стали мне рассказывать о том, что с ними произошло совсем недавно…





Мария Афанасьевна, Москва: «Вот решили с подругой приехать к Батюшке. Были и в Иоанновском монастыре, где его святые мощи лежат. Поблагодарить приехали. Муж у меня запойный. Все в доме пропил, меня бил, детей по углам гонял. Хотела уже бежать от него. Но бабская натура – прощать. Все думала, что одумается. Но нет. А тут мне одна женщина посоветовала помолиться Иоанну Кронштадтскому. Я не поверила, но решилась. Сорок дней читала акафист Батюшке… До сих пор поверить не могу – перестал муж прикладываться к водке. Уже более года не пьет. Вот как это назвать? Чудо!»



Наталья Валентиновна, Москва: «А у меня большое горе было. Ушел сын и пропал. Поругались мы с ним до этого. Кричала на него долго и… выгнала. Но материнское сердце прощает быстро обиду. А сына все нет. Больше месяца искали. Но ничего. А тут устала и заснула… И вижу, что ко мне подходит высокий, статный священник, берет меня за руку и говорит: «Имя всему – Любовь! Имя всему – Прощение! Прости душой. Полюби сердцем». Я как подскочила с кровати! Думала, что с ума сошла. Но те слова запали в душу. Но я же люблю своего сына! Да простила его давно! И тут меня словно током ударило: да душой же не простила! Поняла я все. И сын вернулся. Кто был тот священник? Да наш Батюшка. Я его облик на иконе увидела, когда в храм на Рождество зашла».



Долго я пробыла в квартире Иоанна Кронштадтского, много историй услышала. Всех и не запомнить… Но помню то чувства тепла, света, любви, которые меня еще долго сопровождали после посещения этого святого места. Поистине, есть чудотворцы на Руси! И всех их объединяет просто любовь. Любовь к Богу и ближнему…



Канонизация Святого Иоанна Кронштадтского состоялась в 1990 году. Пожалуй, я ни у одного святого не читала такой простой и красивой молитвы, как у отца Иоанна…



Имя тебе – Любовь! Имя тебе – Свет! Имя тебе - Сила! Имя тебе - Мир! Имя тебе – Милость! Помилуй меня, Господи!

Начало статьи: Иоанн Кронштадтский: 2 января – день памяти доброго батюшки. Часть 1

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