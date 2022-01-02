Иоанн Кронштадтский: 2 января – день памяти доброго батюшки. Часть 1

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

2 января 2022, 15:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Этому уникальному человеку и самому почитаемому чудотворцу Русской земли, православные и мало верующие молятся в любом затруднении: об исцелении от различных недугов, от пьянства, наркомании и других зависимостей. «ДОБРЫЙ БАТЮШКА», как и сегодня его многие называют, особенно сострадал женщинам. Он жалел битых смертных боем жен, он неистово молился за будущих мам, которые никак не могли разрешиться от родов. Он снимал с себя одежду, обувь в лютый мороз, прямо на улице, и отдавал тем, кому они были нужны. «Добрый Батюшка» построил на свои деньги «Дом трудолюбия», чтобы простой люд приобрел профессию и смог накормить своих детей. «ДОБРЫЙ БАТЮШКА» - ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ…



ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ.



12 октября 1894 года в Ливадийский дворец, где находился тяжело больной царь Александр (3), в сопровождении многочисленной толпы прибыл священник. Император нашел в себе силы встать, выйти к пастырю и приветствовать его: «Я и не смел пригласить ВАС сам. Благодарю, что приехали по своей воле. Прошу помолиться за меня, я очень недомогаю». Через пять дней царь снова позвал священника, причастился святых Христовых Тайн. За несколько минут до кончины государь попросил батюшку положить его светлые ладони на воспаленную голову. Священник не отнимал рук от самодержавной головы, пока Александр (3) не предал Богу душу. Этот батюшка был Иоанн Кронштадтский. Что это был за священник? Почему перед ним склонил голову даже помазанник Божий?





НЕОБЫЧНОЕ ДИТЯ.



Будущий Чудотворец родился 19 октября 1829 года в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии – на далеком севере России, в семье бедного сельского дьячка Илии Сергиева и его матушки Феодоры. Но новорожденный был настолько слабым, что родители сразу же его окрестили. Имя выбрали в память великого болгарского святого преподобного Иоанна Рыльского. Матушка, упав на колени, день и ночь молилась о здравии своего чада. И Господь услышал ее молитвы! Как говорил сам батюшка Иоанн: «Я не раз был на волоске от смерти. В младенчестве. И однажды едва не умер от оспы. И видел свою мать в слезах перед иконой Богоматери. Я видел, как она молилась за меня, и сам учился глубокой проникновенной молитве». Возможно, с того времени, любовь и уважение к матери формировали в маленьком Иоанне сострадание к ближним. Кстати, уже став Всенародным батюшкой, учителем нравственности, он всегда обращался за советом к матери, хотя та была женщиной безграмотной. Дома будущего священника называли ласково Ваней. Мальчик рос в идеальном послушании, покорности и любви к родителям, односельчанам.



А потом случилось чудо… В шесть лет Маленького Ваню отец отвез в Архангельское приходское училище. Но несмотря на усердие к учебе, первое время, науки не давались мальчику. И когда отчаянье нахлынуло на будущего священнослужителя, то на помощь пришел… Ангел-Хранитель. Вот как об этом вспоминал сам Батюшка: «Я любил вставать ночами на молитву. Ночью не страшно молиться, а нужно. Просил я одного, чтобы Бог дал мне свет разума на утешение родителям. И в одну такую ночь, на меня напала тоска… Я же ничего не разумел в учебе, плохо читал, ничего не запоминал. Я упал на колени и стал молиться. Не знаю, долго ли я пробыл в таком состоянии, но вдруг что-то потрясло меня. Я увидел свет и лик Ангела… У меня точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове, и мне ясно представился учитель того дня, его урок. Мне стало так радостно на душе и я уснул. Никогда я не спал таким покойным сном. И с того момента я стал читать гораздо легче, понимал все, что прочитал, не только все вспомнил, но и сейчас рассказать смогу. В короткое время я продвинулся настолько, что перестал уже быть последним учеником. Чем дальше, тем лучше успевал я в науках, и к концу курса одним из первых был переведен в Семинарию».



Испытание, терзание, выбор.

Судьба нередко испытывала проповедника на прочность. Как говорят верующие люди: «Господь попускает испытания. Он подсказывает нам, но мы сами должны увидеть его волю».



Окончив с отличием семинарский курс, Иоанн Сергиев был направлен в Петербургскую Духовную Академию. Город не произвел на него неизгладимого впечатления. Цели у будущего пастыря были иные: молитва, книги, учеба и желание служить людям. Поэтому Иоанн решил принять монашество и ехать, после окончания Духовной Академии, миссионером в Китай, Северную Сибирь, Америку. Но он видел, что и в северной столице, и в ее окраинах очень много бедных, несчастных людей, которые нуждаются в помощи и слове священника. Выбор был трудным. Иоанн молился. И в одну памятную ночь он увидел сон: «Я служу священником в каком-то неизвестном соборе. Это в России. Я еще не понимал ничего, но было ясно одно - должен нести службу на Родине».





КРОНШТАД.



Вскоре Иоанну Сергиеву предложили должность священника Андреевского собора в Кронштадте. Когда он впервые увидел собор, то был поражен тем, что именно этот храм он видел с полной ясностью во сне. Тогда он понял, что Сам Бог назначил ему священствовать в этом храме.



Что мы знаем о городе Кронштадте того времени? Убитый, забитый городок, в котором население состояло из нищих, бездомных, проституток, воров. Такой люд ссылали из Петербурга, чтобы они не портили блеск столице. И среди этих людей будущему Святому пришлось жить. И все эти люди ютились в жалких лачугах, землянках. Единственная работа у них была – попрошайничество, пьянство. «Темнота, грязь, грех, - писали современники, здесь даже семилетний становится развратником и убийцей». Это был ад на яву. НО пастыря Иоанна не могло это остановить. Он пришел нести слово Господа! И в холод, и в жару он посещал такие землянки и подвалы. Говорил с людьми не пять минут, а часами, увещевал, утешал, плакал и радовался вмести с ними. С первых своих дней появления в Кронштадте он заботился и о материальных нуждах нищих: сам отправлялся в лавочку за едой, в аптеку за лекарствами, привозил докторов. А иногда он возвращался домой босой и без рясы. Он раздавал все до последней копейки, и обрекал себя, своих родственников на крайнюю нужду. Близким ему человеком оставалась до последних дней его жена Елизавета Константиновна…



«Счастливый семей много, а мы с тобой поживем для Бога!»

Продолжение следует: Иоанн Кронштадтский: 2 января – день памяти доброго батюшки. Часть 2

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости