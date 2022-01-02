Экономист Юлия Финогенова рассказала, что можно сделать для увеличения пенсии

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2 января 2022, 12:48 Источник: russian.rt

Пенсия, Nikolay Gyngazov/globallook.com

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова назвала несколько способов, с помощью которых можно увеличить размер пенсионных выплат.

«Первый вариант — выйти на пенсию позже. Выход на пенсию даже на пять лет позже дает прибавку к страховой пенсии в районе 40%», — подчеркнула Финогенова.

Второй способ подразумевает отказ от некоторых льгот в пользу денежных выплат.

Кроме этого эксперт подчеркнула важность «белой» зарплаты, поскольку именно благодаря отчислениям с нее формируются пенсионные баллы, влияющие на размер пенсии.

При этом Финогенова считает самым надежным способом обеспечить себе достойную жизнь в старости — негосударственные пенсионные накопления. По мнению эксперта, ими нужно заниматься с молодости - «практически с первой зарплаты».

Ранее сообщалось, что с 1 января россияне предпенсионного возраста, которых сократили на работе, получили возможность досрочного выхода на пенсию.

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