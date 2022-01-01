Сокращенные на работе предпенсионеры получили возможность выходить на пенсию на два года раньше

С 1 января граждане предпенсионного возраста получили возможность уйти на пенсию досрочно, если они были уволены с работы в связи с сокращением штата. Соответствующее положение появилось с 2022 года в законе «О занятости населения в Российской Федерации». Его текст публикует сайт Кремля.
Согласно закону, такое право получили граждане, которым до выхода на пенсию по возрасту осталось работать не более двух лет. При этом должны быть соблюдены несколько условий: увольнение по сокращению штатов, наличие 20 лет страхового стажа для женщин и 25 — для мужчин. В этом случае при отсутствии возможности трудоустройства служба занятости предложит досрочный выход на пенсию.
Ранее сообщалось, что с 1 января страховые пенсии неработающих российских граждан, проиндексированы на 5,9%.
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