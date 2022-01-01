Пенсии у неработающих россиян с 1 января 2022 года проиндексированы на 5,9%
1 января 2022, 11:36
Страховые пенсии у российских граждан, которые не работают, с 1 января 2022 года проиндексированы на 5,9%. Средний размер пенсии составит 18 521 рублей. Глава Минтруда РФ Алексей Котяков ранее сообщал, что индексация пенсий проводится в соответствии с законом на уровень выше годовой инфляции.
По состоянию на январь 2020 года средний размер страховой пенсии в нашей стране составлял 16 789 рублей. Индексация страховых пройдет в 2023 и 2024 году, на 5,6% и 5,5% соответственно. Тогда она достигнет размеров в 19 476 рублей. и в 20 469 рублей.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что средства для индексации пенсий в 2022 году в ПФР уже есть.
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