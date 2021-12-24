Экономист Константин Ордов назвал минимум, на который необходимо поднять пенсию в 2022 году

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24 декабря 2021, 21:56 Источник: nation-news.ru

фото: pixabay.com

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что средства для индексации пенсий в 2022 году в ПФР уже есть.

Экономист, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов рассказал, что в Конституции РФ закреплена необходимость поднимать пенсионные выплаты минимум на уровень инфляции. По мнению экономиста, необходимость поднять пенсию очевидна.

Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова ранее сообщила, что механизмы индексации пенсий будут определяться правительством по итогам года, исходя из уровня инфляции,- передаёт РИА Новости.

Экономист Константин Ордов пояснил свою точку зрения по индексации пенсий: «Средний показатель индекса потребительских цен по итогам года составляет 8%. Это минимум, на который необходимо поднять пенсию. При этом по некоторым оценкам мы видим, что продовольственная инфляция может быть выше. Поэтому пенсия будет проиндексирована на 10%».

По мнению эксперта, потребность в дополнительных прямых финансовых мерах поддержки населения сохранится, поскольку начало 2022 года может принести немало разнообразных сюрпризов,- пишет издание «Народные Новости».

О необходимости индексировать пенсии по уровню фактической инфляции Президент РФ Владимир Путин заявил 23 декабря на ежегодной пресс-конференции.

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