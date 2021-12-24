В Госдуме сообщили, что средства для индексации пенсий в ПФР есть

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24 декабря 2021, 16:45

Ярослав Нилов, фото из соцсети Facebook

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что средства для индексации пенсий в Пенсионном фонде России уже есть. О необходимости индексировать пенсии по уровню фактической инфляции Президент РФ Владимир Путин заявил 23 декабря на ежегодной пресс-конференции.

Путин призвал кабмин сделать для этого всё возможное. По оценкам аналитиков, исполнение президентского поручения потребует дополнительного финансирования порядка 150–200 млрд рублей.

Ярослав Нилов в эфире Общественной службы новостей заявил, что «для решения этого вопроса на начальном этапе деньги в Пенсионном фонде есть». По словам парламентария, весной в Госдуме традиционно происходит корректировка параметров федерального бюджета, бюджетов всех внебюджетных фондов, и в данном случае необходимо все необходимые средства дать Пенсионному фонду. Он напомнил, что в ПФР останутся остатки на конец этого года, которые также можно использовать для того, чтобы решить эту задачу.

Ранее в Госдуме объяснили, как проиндексировать пенсии российских граждан. Ярослав Нилов предложил изменить пенсионное законодательство.

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