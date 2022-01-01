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Popularne: «У России новая абсолютно непревзойденная система обороны на Балтике»

, 10:29 Источник: «ПолитРоссия»

Popularne: «У России новая абсолютно непревзойденная система обороны на Балтике»
Корвет «Сообразительный», Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

В распоряжении Российской Федерации имеется «новая абсолютно непревзойденная система обороны на Балтике». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах польских СМИ.

Издание Popularne пишет, что некоторое время назад «в интернете появилось шокирующее видео, демонстрирующее возможности России». На выложенных кадрах запечатлено, как корвет «Сообразительный» в ходе учений в Балтийском море уничтожает цель с помощью новейшей системы ПВО «Редут».

«У России новая абсолютно непревзойденная система обороны на Балтике», — отмечает Popularne.

Как также указало издание, Москва «успела нас приучить к тому, что она любит поиграть мышцами».

Ранее в субботу сообщалось, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы вынудили американский самолет, проводивший разведку в Донбассе, держаться на расстоянии 160 километров от границ самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 

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