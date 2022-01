Popularne: «У России новая абсолютно непревзойденная система обороны на Балтике»

В распоряжении Российской Федерации имеется «новая абсолютно непревзойденная система обороны на Балтике». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах польских СМИ.

Издание Popularne пишет, что некоторое время назад «в интернете появилось шокирующее видео, демонстрирующее возможности России». На выложенных кадрах запечатлено, как корвет «Сообразительный» в ходе учений в Балтийском море уничтожает цель с помощью новейшей системы ПВО «Редут».

«У России новая абсолютно непревзойденная система обороны на Балтике», — отмечает Popularne.

Как также указало издание, Москва «успела нас приучить к тому, что она любит поиграть мышцами».

Ранее в субботу сообщалось, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы вынудили американский самолет, проводивший разведку в Донбассе, держаться на расстоянии 160 километров от границ самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

In the latest drill, a Russian corvette destroyed the target using the newest air defense system ‘Redut’ in the Baltic Sea.



