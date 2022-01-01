Российские РЭБ вынудили самолет США, проводивший разведку в Донбассе, держаться на расстоянии 160 километров от границ ДНР и ЛНР
1 января 2022, 08:47
Российские системы радиоэлектронной борьбы вынудили самолет Соединенных Штатов, осуществлявший разведку в Донбассе, держаться на расстоянии 160 километров от границ самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом говорится в материале, размещенном в зарубежном интернет-сегменте.
Согласно информации, опубликованной в сети, 30 декабря в небе над Восточной Украиной появился авиаразведчик США. Портал Sina Military пишет, что российские комплексы РЭБ «Красуха-4» «устроили неприятности» американской стороне. Сайт отмечает, что системы вынудили самолет держаться на расстоянии 160 километров от границ республик Донбасса.
Ранее в субботу сообщалось, что китайский ресурс Sohu предрек Штатам «катастрофические» последствия в случае налета их истребителей F-35 на территорию России.
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