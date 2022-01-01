Портал Sohu предрек США «катастрофические» последствия в случае налета истребителей F-35 на Россию

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1 января 2022, 08:11 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель F-35, Senior Airman Koby Saunders / globallookpress.com

В китайском сегменте интернета разместили материал, в котором Соединенным Штатам предрекаются «катастрофические последствия» в случае налета их истребителей пятого поколения F-35 на Российскую Федерацию.

Сайт Sohu констатирует, что общая численность боевых самолетов РФ в три раза ниже, чем у США. В связи с этим часть экспертов полагает, что Вашингтону хватит одних лишь машин F-35 для победы над Москвой в небе. Китайский портал оспорил данную точку зрения.

«Воздушный бой — это не игра в карты, где победу одерживает игрок с самыми сильными козырями. Это куда более сложное противостояние», — говорится в процитированной публикации.

Ресурс указал на то, что за последние годы России удалось выстроить мощную и глубокоэшелонированную сеть противовоздушной обороны. Даже если американцы единовременно отправят к государственным рубежам РФ несколько сотен F-35, домой вернуться только единицы, спрогнозировали в Sohu.

«Даже если у истребителей США есть преимущество, то им лучше не приближаться к России, иначе последствия будут катастрофическими», — предупредил сайт.

Как сообщалось ранее сегодня, британский таблоид The Sun написал, что «Россия готовится нанести сокрушительный удар по американским спутникам в любое удобное для нее время».

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