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1 января 2022, 07:34 Источник: «ПолитРоссия»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация «готовится нанести сокрушительный удар» по спутникам Соединенных Штатов «в любое удобное для нее время». Соответствующее утверждение высказано в публикации, размещенной на страницах британских СМИ.

Таблоид The Sun пишет, что Вашингтон отстает от Москвы и Пекина в области разработки вооружений, которые можно использовать в космическом пространстве. Издание указало на то, что боевые системы РФ способны выводить из строя спутники США, заставляя их сходить с орбиты Земли.

«Россия готовится нанести сокрушительный удар по американским спутникам в любое удобное для нее время», — отмечает The Sun.

В процитированном материале предрекается, что в результате осуществления подобной атаки Штаты, чья техника в значительной мере зависит от работы спутников, будут отброшены в 1970-е годы.

Ранее в субботу сообщалось, что внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович спрогнозировал возможный «конец России» в случае военного столкновения с соседним государством.

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