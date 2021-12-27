Политолог Илья Гращенков: в России могут провести выборы президента на год раньше, в 2023 году

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27 декабря 2021, 15:27

В. Путин, фото с сайта Кремля

Выборы президента в Российской Федерации должны пройти в 2024 году. Правительство начало подготовку к предстоящим выборам главы государства. Политолог Илья Гращенков раскрыл, что российские власти могут провести президентские выборы на год раньше, в 2023 году.



Напомним, в совещании по теме подготовки к выборам приняли участие руководство внутриполитического блока Кремля, часть сотрудников управления по внутренней политике, общественным проектам и обеспечению деятельности Госсовета, а также представители «Единой России».

Как полагает политолог Илья Гращенков, такая ранняя подготовка может свидетельствовать о планах властей устроить выборы до 2024 года. По его мнению, за два года обсуждать выборы действительно странно, так как многое может поменяться - от рейтингов до социально-экономической ситуации,- сообщает Общественная служба новостей.

Эксперт думает, что если мыслить, что переноса даты выборов не будет, то все кампании, которые проведутся в 2022 и 2023 годы должны быть направлены в "копилку" будущего кандидата.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что пока не принял решение об участии в выборах в 2024 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о подготовке к выборам главы государства, которые состоятся в 2024 году, заявил, что это и есть суть ежедневной работы администрации российского лидера.

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