Песков заявил, что подготовки к выборам - это и есть суть ежедневной работы администрации президента

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27 декабря 2021, 12:59 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о подготовке к выборам главы государства, которые состоятся в 2024 году, заявил, что это и есть суть ежедневной работы администрации российского лидера.

«Подготовка к каждым выборам - это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента. На каждых выборах президент, если он в них принимает участие, получает кредит доверия от населения ... А сами выборы, если президент еще раз выдвигает свою кандидатуру, - это такой экзамен, когда люди подтверждают или не подтверждают свое доверие»,- пояснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что ежедневная работа администрации президента и самого главы государства - это так или иначе подготовка к будущим выборам.

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