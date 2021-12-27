Песков заявил, что подготовки к выборам - это и есть суть ежедневной работы администрации президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о подготовке к выборам главы государства, которые состоятся в 2024 году, заявил, что это и есть суть ежедневной работы администрации российского лидера.
«Подготовка к каждым выборам - это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента. На каждых выборах президент, если он в них принимает участие, получает кредит доверия от населения ... А сами выборы, если президент еще раз выдвигает свою кандидатуру, - это такой экзамен, когда люди подтверждают или не подтверждают свое доверие»,- пояснил официальный представитель Кремля.
Песков отметил, что ежедневная работа администрации президента и самого главы государства - это так или иначе подготовка к будущим выборам.
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