Аргументы Недели Политика 13+

Песков заявил, что подготовки к выборам - это и есть суть ежедневной работы администрации президента

, 12:59 Источник: РИА Новости

Песков заявил, что подготовки к выборам - это и есть суть ежедневной работы администрации президента
Дмитрий Песков, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о подготовке к выборам главы государства, которые состоятся в 2024 году, заявил, что это и есть суть ежедневной работы администрации российского лидера.

«Подготовка к каждым выборам - это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента. На каждых выборах президент, если он в них принимает участие, получает кредит доверия от населения ... А сами выборы, если президент еще раз выдвигает свою кандидатуру, - это такой экзамен, когда люди подтверждают или не подтверждают свое доверие»,- пояснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что ежедневная работа администрации президента и самого главы государства - это так или иначе подготовка к будущим выборам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Экономист Григорьева напомнила, что в декабре пенсионеры получат деньги за январь 2022 года

Экономист Григорьева напомнила, что в декабре пенсионеры получат деньги за январь 2022 года

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева сообщила, что пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре получат деньги за январь 2022 года. По ее словам, это связано с предстоящими праздниками, которые продлятся до 9 января.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Шоу-бизнес

Политика

Общество

Политика

В мире

Происшествия

Происшествия

Экономика

Наука

Общество

Общество

В мире

Наука

В мире

В мире

Общество

В мире

В мире

Наука