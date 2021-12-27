РБК: в Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года

Аргументы Недели → Политика 13+

27 декабря 2021, 08:59 Источник: РБК

Кремль, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на источники, близкие к ситуации, сообщили, что Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года. Обсуждения предстоящего мероприятия начались еще летом текущего года.

В ходе совещаний обсуждалась кампания определенного кандидата, в том числе действующего президента Владимира Путина. При этом ни в одном из разговоров не упоминалось, что российский лидер планирует баллотироваться на новый срок.

Собеседник пояснил, что на данный момент нет ясности, готовится ли кампания по умолчанию, то есть в отсутствие иных указаний, или же у руководства администрации президента есть понимание на этот счет. При этом оба источника уверены, что к выборам нужно готовиться не за один год, а заранее.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин еще не определился, будет ли он баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Сам российский лидер тоже не раз говорил, что еще не знает, будет ли он участвовать в выборах или нет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости