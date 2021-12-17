Песков заявил, что Путин пока не сообщал, будет ли участвовать в выборах президента в 2024 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин еще не определился, будет ли баллотироваться на пост главы страны в 2024 году. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского президента уточнил в разговоре с журналистами, что остается еще три года до новых выборов. Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин при желании имеет право дальше выдвигать свою кандидатуру на вышеуказанную должность.
Отмечается, однако, что российский лидер еще не определился и пока не сообщал, "есть у него такое желание или нет".
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