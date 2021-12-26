Мать 9-летней студентки МГУ Наталья Теплякова прокомментировала призыв СПЧ приостановить обучение девочки в университете

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26 декабря 2021, 20:03 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Наталья Теплякова - мать девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой - прокомментировала призыв члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) Александра Асмолова приостановить учебу девочки в университете.

"Уважаемый господин Асмолов! А вы... всем детям, которых травят в образовательном учреждении за то, что они отличаются, советуете оттуда уйти?"— говорится в аккаунте "Живого журнала", по данным СМИ, принадлежащем родителям девятилетней студентки.

Подлинность аккаунта подтверждала газета "Московский комсомолец". От имени этого пользователя ЖЖ ранее публиковались видео с ответами девочки на экзаменационные вопросы и открытое письмо, в котором говорилось о "беспрецедентной травле со стороны факультета".

Александр Асмолов ранее обратился к главе СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с Тепляковой. Также ученый отправил письмо уполномоченному по правам человека и уполномоченному по правам ребенка. По его мнению, сейчас учеба в вузе может привести к нарушению психического и психофизиологического развития девочки.

В начале недели в пресс-службе факультета психологии МГУ сообщили, что отец Алисы Тепляковой напал на завкафедрой из-за результатов дочери на экзамене.

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