Член СПЧ Асмолов призывает приостановить обучение 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ

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26 декабря 2021, 14:22 Источник: РИА Новости

МГУ, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Асмолов предложил приостановить обучение 9-летней девочки Алисы Тепляковой в высшей школе. По его словам, этот социально-педагогический эксперимент может повлечь за собой нарушения психического и психофизиологического развития ребенка.

«В целях обеспечения психологического здоровья ребенка и позитивного эмоционального климата в ее семье, предотвращения психотравматических последствий данного эксперимента, избежания риска буллинга в СМИ всех участников образовательного процесса, а также для соблюдения конвенции по правам ребенка, прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой»,- пояснил он в письме уполномоченному по правам человека в РФ и уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ.

Ранее сообщалось, что отец Алисы Тепляковой намерен подать в суд на факультет психологии из-за нарушений, которые якобы были допущены при проведении экзамена.

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