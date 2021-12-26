МГУ​ объективно высказалось о девятилетней девочке-вундеркинде​ и её отце

На сайте Российского психологического общества появился комментарий от имени факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова «в связи с беспрецедентной ситуацией, произошедшей при проведении экзамена девятилетней студентки-вундеркинда А.Е. Тепляковой».
Наконец-то!
О чем этот комментарий?
А нём можно выделить следующие пункты:
1. О не адекватном поведении и некоторым необоснованным и клеветническим заявлениям её родителей.
2. Об угрозе психическому развитию и физическому здоровью 9-летней девочки ( кстати девочка не называется вундеркиндом).
3. О том, что девочка не показала каких-либо выдающихся знаний, не смогла выдержать конкурсной процедуры и учиться за счёт средств федерального бюджета. Поэтому поступила на коммерческой основе.
4. Не удавалось оценить уровень знаний девочки в процессе учёбы из-за неудержимого стремления папы самостоятельно организовывать образовательный процесс.
5. Со стороны родителей было настаивание 6-летнее обучение по специальности уместить в 2 года ввиду «особых способностей» девочки и «уникальной авторской методики обучения» папы, с которой он нас так и не ознакомил.
6. Девочка не присутствовала ни на одном занятии в МГУ. Ничего из контрольных работ не сдано.
7. Вместе с тем, не получив желаемых изменений в ускорении процесса обучения студентки, родители стали выражать своё недовольство через обращения и жалобы в различные ведомства и инстанции, для подготовки ответов на которые факультет был вынужден создать специальную комиссию из ведущих экспертов и специалистов по возрастной психологии, психологии детства, клинической психологии и психического здоровья. Стали появляться публикации с необоснованными заявлениями родителей девочки о якобы имеющихся угрозах в адрес дочери, её дискриминации и притеснениях в связи с обучением.
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8. Об «успехах» в обучении преподаватели чаще с удивлением узнавали из СМИ.
9. В процессе сдачи экзаменов при полном соблюдении процедуры студентке были выставлены объективные оценки. Папа девочки почему-то решил, что в процессе экзамена Алиса испытывает какие-то, с его точки зрения, дискриминационные действия со стороны преподавателей, а возможно даже к ней применяются «пытки» и его дочь якобы «незаконно» удерживают в аудитории на экзамене и не дают ему возможности находиться рядом с его несовершеннолетней дочерью. В связи с этими «предположениями» папа в состоянии эмоционального возбуждения, находясь в вестибюле факультета, обратился по телефону в полицию. Своевременный приезд полиции позволил успокоить папу и удержать его от последующих деструктивных действий.
10. Факультет психологии уверен, что общими усилиями ситуация изменится в конструктивную сторону и будет способствовать гармоничному, соответствующему возрастным и индивидуальным особенностям, счастливому развитию Алисы.
11. Педагоги МГУ готовы помочь этой девочке, но родители эту помощь отвергают.
Судя по всему, МГУ уводит проблему больше в правовую плоскость и в оценку отца - хронического провокатора и пиарщика. Сейчас со стороны МГУ нужен не общий, а детальный анализ процессов обучающейся и обучающих. А это сложно и мутно для имиджа МГУ.
Неужели, настал момент возвращения девочки-вундеркинда обратно в школу, но на новой основе, позволяющей на должном уровне заниматься одарёнными детьми?
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