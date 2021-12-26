МГУ​ объективно высказалось о девятилетней девочке-вундеркинде​ и её отце

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26 декабря 2021, 12:47 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

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На сайте Российского психологического общества появился комментарий от имени факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова «в связи с беспрецедентной ситуацией, произошедшей при проведении экзамена девятилетней студентки-вундеркинда​ А.Е. Тепляковой».

Наконец-то!

О чем этот комментарий?

А нём можно выделить следующие пункты:

1. О не адекватном поведении​ и некоторым необоснованным и клеветническим заявлениям её родителей.

2. Об угрозе​ психическому развитию и физическому здоровью 9-летней девочки ( кстати девочка не называется вундеркиндом).

3. О том, что девочка не показала каких-либо выдающихся знаний, не смогла выдержать конкурсной процедуры и учиться за счёт средств федерального бюджета. Поэтому поступила на коммерческой основе.

4. Не удавалось оценить уровень знаний девочки в процессе учёбы из-за неудержимого стремления​ папы самостоятельно организовывать образовательный процесс.

5. Со стороны родителей было настаивание 6-летнее обучение по специальности уместить в 2 года ввиду «особых способностей» девочки и «уникальной авторской методики обучения» папы, с которой он нас​ так и не ознакомил.

6. Девочка не присутствовала ни на одном занятии в​ МГУ.​ Ничего из контрольных работ не сдано.

7. Вместе с тем, не получив желаемых изменений в ускорении процесса обучения студентки, родители стали выражать своё недовольство через обращения и жалобы в различные ведомства и инстанции, для подготовки ответов на которые факультет был вынужден создать специальную комиссию из ведущих экспертов и специалистов по возрастной психологии, психологии детства, клинической психологии и психического здоровья. Стали появляться публикации с необоснованными заявлениями родителей девочки о якобы имеющихся угрозах в адрес дочери, её дискриминации и притеснениях в связи с обучением.

8​. Об «успехах»​ в обучении преподаватели чаще с удивлением узнавали из СМИ.

9. В процессе сдачи экзаменов при полном соблюдении процедуры студентке были выставлены объективные оценки. Папа девочки почему-то решил, что в процессе экзамена Алиса испытывает какие-то, с его точки зрения, дискриминационные действия со стороны преподавателей, а возможно даже к ней применяются «пытки» и его дочь якобы «незаконно» удерживают в аудитории на экзамене и не дают ему возможности находиться рядом с его несовершеннолетней дочерью. В связи с этими «предположениями» папа в состоянии эмоционального возбуждения, находясь в вестибюле факультета, обратился по телефону в полицию. Своевременный приезд полиции позволил успокоить папу и удержать его от последующих деструктивных действий.

10. Факультет психологии уверен, что общими усилиями ситуация изменится в конструктивную сторону и будет способствовать гармоничному, соответствующему возрастным и индивидуальным особенностям, счастливому развитию Алисы.

11. Педагоги МГУ готовы помочь этой девочке, но родители эту помощь отвергают.

Судя по всему, МГУ уводит проблему больше в правовую плоскость и в оценку отца - хронического провокатора и пиарщика. Сейчас со стороны МГУ нужен​ не общий, а детальный анализ процессов обучающейся и обучающих. А это сложно и мутно для имиджа МГУ.

Неужели, настал момент возвращения​ девочки-вундеркинда обратно в школу, но на новой основе, позволяющей на должном уровне заниматься одарёнными детьми?

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