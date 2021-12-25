Родители девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой опубликовали открытое письмо

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25 декабря 2021, 17:38 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Родители девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой опубликовали в "Живом журнале" открытое письмо, в котором представили свою точку зрения на произошедший на этой неделе конфликт.

Во вторник на этой неделе в пресс-службе факультета психологии вуза сообщили, что отец Алисы Тепляковой напал на завкафедрой из-за результатов дочери на одном из экзаменов.

Родители девочки представили свою точку зрения на конфликт. Тепляковы пожаловались на "нарушения законодательства и беспрецедентную травлю со стороны факультета", на котором учится их дочь.

Некоторые СМИ, в том числе "Московский комсомолец", подтвердили, что это подлинный аккаунт родителей студентки.

В день экзамена в МГУ пришлось вызывать полицию после того, как Алиса Теплякова ответила неправильно и огорченная выбежала из аудитории, а ее папа попытался прорваться туда. Охране и преподавателям удалось его задержать. Мужчина кричал и угрожал сотрудникам. Пришлось вызвать полицию.

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