Аргументы Недели Общество 13+

Минздрав: вакцинация детей 12 - 17 лет от COVID-19 проводится с письменного согласия одного из родителей

, 08:46 Источник: pravo.gov.ru

Минздрав: вакцинация детей 12 - 17 лет от COVID-19 проводится с письменного согласия одного из родителей
Aleksander Polyakov, globallookpress.com

Вакцинация детей и подростков от 12 до 17 лет включительно от коронавирусной инфекции COVID-19 включена в новый национальный календарь прививок.

Приказ об утверждении нового национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, включив в него добровольную вакцинацию от коронавируса детей и подростков, подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Документ опубликован в понедельник, 20 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте приказа отмечается, что вакцинация подростков от 12 до 17 лет проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.

Клинические исследования вакцины "Спутник М" среди детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет проходили  в Москве с июня. В ноябре замдиректора НИЦЭМ  имени  Гамалеи Денис Логунов сообщил о регистрации в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "Спутник М".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: у нас абсолютно достаточно запасов газа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: у нас абсолютно достаточно запасов газа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль успокоил украинских граждан и представителей производств, что в стране имеется "абсолютно достаточно запасов газа" в подземных газовых хранилищах.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В мире