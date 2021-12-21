Минздрав: вакцинация детей 12 - 17 лет от COVID-19 проводится с письменного согласия одного из родителей

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21 декабря 2021, 08:46 Источник: pravo.gov.ru

Aleksander Polyakov, globallookpress.com

Вакцинация детей и подростков от 12 до 17 лет включительно от коронавирусной инфекции COVID-19 включена в новый национальный календарь прививок.

Приказ об утверждении нового национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, включив в него добровольную вакцинацию от коронавируса детей и подростков, подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Документ опубликован в понедельник, 20 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте приказа отмечается, что вакцинация подростков от 12 до 17 лет проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.

Клинические исследования вакцины "Спутник М" среди детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет проходили в Москве с июня. В ноябре замдиректора НИЦЭМ имени Гамалеи Денис Логунов сообщил о регистрации в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "Спутник М".

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