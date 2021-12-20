Минздрав РФ утвердил календарь профилактических прививок, в том числе и против коронавируса

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20 декабря 2021, 20:59

медик, фото: pixels.com

Министерство здравоохранения России утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, в том числе против новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению №1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению №2»,- говорится в приказе.

В документе, подписанном главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, сказано, что к приоритету первого уровня для обязательной вакцинации против коронавируса относятся лица в возрасте 60 лет и старше, взрослые, работающие по отдельным профессиям, в частности, работники в сфере медицины, социального обслуживания и образования, а также лица с хроническими заболеваниями и россияне, проживающие в городах с численностью 1 миллион человек и более.

При этом вакцинация детей от 12 до 17 лет против COVID-19 проводится добровольно, по письменному заявлению одного из родителей.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что штрафы за отказ россиян от вакцинации против коронавируса на территории Российской Федерации не могут быть введены.

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