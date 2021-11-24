В центре имени Гамалеи сообщили о регистрации вакцины от COVID-19 для детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет

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24 ноября 2021, 17:53

Aleksander Polyakov, globallookpress.com

Заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов в среду сообщил о регистрации в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "Спутник М" для детей и подростков.

Логунова цитирует ТАСС: "Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию, можем поделиться этим радостным фактом".

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что препарат для вакцинации детей против ковида поступит в гражданский оборот в нашей стране не раньше конца декабря 2021 года.

Клинические исследования вакцины "Спутник М" среди детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет стартовали в Москве 5 июня. Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказывал, что концентрация вакцины от коронавируса "Спутник М" снижена в пять раз для вакцинации подростков и в 10 раз для детей младшего возраста.

Минздрав РФ призвал родителей прививать от ковида детей от 12 до 17 лет. Первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко напомнил, что против коронавируса детей вакцинируют уже более чем в 40 странах мира.

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