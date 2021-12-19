Дмитрий Песков считает отказывающихся от прививки людей и агитирующих других «опасными дураками»

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19 декабря 2021, 15:46 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Граждан, отказывающихся от вакцинации против коронавируса и призывающих последовать их примеру людей, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает «опасными дураками». Именно опасными.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналисткой Наилей Аскер-заде так и сказал: «Опасными дураками. Два слова. Одним словом это не выразишь». Это сказано фильме «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

В России среди антипрививочников есть известные люди. Ранее, высказываясь о них, Песков отмечал, что их круг ограничен.

Песков сообщил, что в окружении президента строго соблюдаются все противоэпидемические меры, сам президент привит, поэтому вероятность его заболевания коронавирусом крайне невелика.

Врачи нескольких российских больниц, в которых лечат пациентов с коронавирусом, публично пригласили известных противников вакцинации, депутатов Госдумы Геннадия Зюганова, Сергея Миронова, Петра Толстого, певцов Константина Кинчева и Юрия Лозу, актрису Марию Шукшину, посетить «красные зоны» ковидных госпиталей.

Сестра актрисы Марии Шукшиной Ольга опасается, что родственница попала в секту.

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