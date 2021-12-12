Сестра Марии Шукшиной Ольга опасается, что актриса попала в секту

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12 декабря 2021, 20:45

Мария Шукшина, фото из Инстаграм

Ольга Шукшина переживает за свою сестру актрису Марию Шукшину. Мария Шукшина в последнее время в своих соцсетях писала призывая своих поклонников и подписчиков не прививаться от коронавирусной инфекции COVID-19. YouTube заблокировал ее аккаунт.

Младшая сестра актрисы забила тревогу. Ольга опасается за здоровье Марии. Как считает Ольга, Мария попала в секту. Ближайшая родственница заслуженной артистки полагает, что Маша попала под негативное влияние секты и стала "говорящим ртом". Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной и Василия Шукшина не общаются, но Ольга волнуется за Машу.

Шукшина-младшая знает, что человек попадает в секту в момент эмоционального потрясения. У актрисы такое состояние было из-за скандала с сыном и внуком.

Ольга решила, что Маша не первый раз попала под чужое влияние. На этот раз стала жертвой сектантов и какого-нибудь "батюшки". По словам Ольги Шукшиной, есть такой персонаж, ещё к одной очень знаменитой семье втерся в доверие. По мнению Оли, он перехватил и Машу.

"Её надо спасать", — сказала Ольга Шукшина в интервью изданию News.Ru.

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