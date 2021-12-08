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YouTube заблокировал канал актрисы и телеведущей Марии Шукшиной

, 16:23 Источник: Telegram

YouTube заблокировал канал актрисы и телеведущей Марии Шукшиной
Мария Шукшина, Natalya Loginova/globallook.com

Актриса и телеведущая Мария Шукшина, активно выступающая против вакцинации от коронавируса, сообщила в своем телеграм-канале, что YouTube заблокировал ее аккаунт.

«И, да, ютуб снёс мой канал», - написала актриса. Причины блокировки пока неизвестны. На странице Шукшиной говорится, что «аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube».

Ранее социальная сеть Instagram ограничила доступ к подписке на аккаунт Шукшиной. При попытке подписаться появлялось сообщение, что на ее странице неоднократно публиковались посты с фейковой информацией. Перед тем как появилось это ограничение, Шукшина ответила в своем Instagrаm на открытое письмо врачей, адресованное известным людям-антипривочникам. Авторы письма предлагали им прийти на экскурсию в «красные зоны» ковидных госпиталей и морги.

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