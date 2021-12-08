YouTube заблокировал канал актрисы и телеведущей Марии Шукшиной

Актриса и телеведущая Мария Шукшина, активно выступающая против вакцинации от коронавируса, сообщила в своем телеграм-канале, что YouTube заблокировал ее аккаунт.
«И, да, ютуб снёс мой канал», - написала актриса. Причины блокировки пока неизвестны. На странице Шукшиной говорится, что «аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube».
Ранее социальная сеть Instagram ограничила доступ к подписке на аккаунт Шукшиной. При попытке подписаться появлялось сообщение, что на ее странице неоднократно публиковались посты с фейковой информацией. Перед тем как появилось это ограничение, Шукшина ответила в своем Instagrаm на открытое письмо врачей, адресованное известным людям-антипривочникам. Авторы письма предлагали им прийти на экскурсию в «красные зоны» ковидных госпиталей и морги.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.