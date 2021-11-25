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25 ноября 2021, 15:19

Мария Шукшина, фото из Инстаграм

Актриса театра и кино, телеведущая Мария Шукшина опубликовала свой ответ на открытое письмо главврачей, призвавших знаменитостей-антиваксеров посетить "красную зону" и морги.

Шукшина пригласила медиков, работающих в ковидных госпиталях "в зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники, элементарная профилактика сезонных респираторных заболеваний - не пустые слова, но имеют огромное значение".

Актриса предложила "всем вместе написать письмо Президенту РФ с требованием прекратить вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах". "Здоровые не должны жить по правилам, которые установлены и реально необходимы для больных",- полагает Мария Шукшина. Заслуженная артистка считает "неправильным желание политтехнологов столкнуть лбами условных прививочников и антипрививочников".

Соцсеть Instagram начала предупреждать пользователей о фейках при попытке подписаться на аккаунт Марии Шукшиной.

Ранее на открытое письмо врачей ответили Константин Кинчев, Юрий Лоза.

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