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Константин Кинчев: не понаслышке знаю, что и как происходит в «красной зоне» ковидных госпиталей

, 19:27

Константин Кинчев: не понаслышке знаю, что и как происходит в «красной зоне» ковидных госпиталей
Константин Кинчев, фото: vk.com/kostyakinchev

Музыкант, лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
Артист болел тяжело, он проходил лечение в «красной зоне» ковидного госпиталя.

Константин Кинчев среди тех антиваксеров, к которым обратились 11 главных врачей больниц, занимающихся лечением пациентов с COVID-19.

В открытом письме противникам вакцинации  политики Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Пётр Толстой, музыканты Юрий Лоза и Константин Кинчев, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, актёр и телеведущий Оскар Кучера. Врачи предложили им посетить «красные зоны» и морги.

Зюганов, Лоза, Кучера уже ответили на обращение. Написал ответ в Instagram и Кинчев.

«Спасибо за ваше приглашение, но дело в том, что я больше месяца провёл в реанимации в "красной зоне" и не понаслышке знаю, что и как там происходит. Меня спасли врачи. Низкий поклон профильным специалистам», — написал музыкант.

Константин Кинчев, отказывающийся проводить концерты по QR-кодам и ПЦР-тестам, добавил, что мнения своего по поводу разделения людей на «чистых» и «не чистых» менять не будет.  «А обвинение меня в смерти людей оставляю на вашей совести», — заключил музыкант.

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