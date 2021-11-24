Константин Кинчев: не понаслышке знаю, что и как происходит в «красной зоне» ковидных госпиталей

Аргументы Недели → Общество 13+

24 ноября 2021, 19:27

Константин Кинчев, фото: vk.com/kostyakinchev

Музыкант, лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Артист болел тяжело, он проходил лечение в «красной зоне» ковидного госпиталя.

Константин Кинчев среди тех антиваксеров, к которым обратились 11 главных врачей больниц, занимающихся лечением пациентов с COVID-19.

В открытом письме противникам вакцинации политики Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Пётр Толстой, музыканты Юрий Лоза и Константин Кинчев, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, актёр и телеведущий Оскар Кучера. Врачи предложили им посетить «красные зоны» и морги.

Зюганов, Лоза, Кучера уже ответили на обращение. Написал ответ в Instagram и Кинчев.

«Спасибо за ваше приглашение, но дело в том, что я больше месяца провёл в реанимации в "красной зоне" и не понаслышке знаю, что и как там происходит. Меня спасли врачи. Низкий поклон профильным специалистам», — написал музыкант.

Константин Кинчев, отказывающийся проводить концерты по QR-кодам и ПЦР-тестам, добавил, что мнения своего по поводу разделения людей на «чистых» и «не чистых» менять не будет. «А обвинение меня в смерти людей оставляю на вашей совести», — заключил музыкант.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости