Песков о вероятности заболевания президента ковидом: «Он же Путин, кто его заразит?»

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19 декабря 2021, 15:23 Источник: ТАСС

Путин во время визита в ковидную клинику в Коммунарке, Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в окружении президента строго соблюдаются все противоэпидемические меры, сам президент привит, поэтому вероятность его заболевания коронавирусом крайне невелика. Об этом Песков рассказал в фильме «Опасный вирус. Второй год», показанный телеканалом «Россия-1».

«Ну, слушайте - он же Путин, кто его заразит?» - сказал Песков, отвечая на вопрос, имеется ли какой-то план, на случай если кто-то заразит президента.

По словам пресс-секретаря Путина, чтобы этого не случилось «вокруг него [президента]работает необходимое количество специалистов, и медиков, и так далее, которые обеспечивают его безопасность эпидемиологическую».

Все, кто контактирует с Путиным, соблюдают все меры безопасности. И сам президент «как ответственный гражданин Российской Федерации привился, потом ревакцинировался и еще принял участие в дополнительном эксперименте с этой назальной вакциной», - сообщил Песков.

Пресс-секретарь Путина рассказал также, что в администрацию иногда «приходят и печальные новости» о смерти от ковида кого-то из сотрудников. «Поскольку у нас производство похоже на доменную печь, [оно] непрерывное, поэтому мы не прерываемся - все локдауны мы все равно работаем. Но все-таки какую-то часть людей мы стараемся уже на "дистанцию" переводить», - поделился Песков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин призвал доработать законопроект о введении QR-кодов о вакцинации против коронавируса в общественных местах. По словам главы государства, в этом вопросе необходимо учитывать все нюансы и жизненные ситуации.

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