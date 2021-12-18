Синдром спасателя или что плохого в желании помочь другим

Аргументы Недели → Общество 13+

18 декабря 2021, 15:10 Варвара Андреева

Помогать нуждающимся, никогда не оставлять людей в беде, быть добрым… Многие из нас слышали эти наставления в детстве. Многие из нас им следуют. Эти правила гуманизма вполне адекватные. Однако все они могут привести к крайности-синдрому спасателя.

Помощь во вред, а не во благо.

Синдром спасателя — это патологическая склонность человека заниматься оказанием всевозможной помощи окружающим людям, о которой его в даже не просят. Он проявляется в навязчивом желании кого-либо опекать в ущерб личным потребностям. Такой «спасатель» полностью отказывается от собственных предпочтений, забывает о себе и «бросается» на помощь очередному, по его мнению, нуждающемуся в ней. Стоит учитывать, что все действия «рыцарь» делает самовольно, не получив соответствующей просьбы.

Можно подумать, что реакция на подобных людей у окружающих всегда положительная. Однако это не так. Синдром спасателя – крайность, которая также проявляется в непрошенных советах, нарушении личных границ другого человека и в навязчивом поведении. Все это вызывает у многих лишь раздражение и неприязнь.

Это точно не просто альтруизм?

Нет. Оба явления отличаются причинами, по которым человек «встает» на путь помощи. Доктор медицинских наук, клинический психолог Мэри Ламия в статье для Psychology Today объясняет, что здоровая поддержка строится на желании улучшить жизнь другого. Деятельность спасателя направлена на потребность самоутвердиться, получить одобрение и перейти на поиски новой «жертвы».

Это связано с причинами, по которым у человека развивается этот синдром. Основные из них: желание ощутить собственную значимость и стремление выглядеть «идеальным» в глазах других.

Как это часто бывает, во всем виновато детство и воспитание. Возможно, в юном возрасте «спасатель» чувствовал ответственность за выяснение отношений между родителями или пытался «заработать» их любовь и одобрение правильными поступками. Теперь, повзрослев, он мучается от постоянного желания окружить себя теми, о ком нужно будет заботиться.

Способы преодоления:

Человек, с синдромом спасателя должен научиться анализировать ситуацию. Важно отличать собственный навязчивый порыв помогать от реальной потребности в том или ином виде поддержки.

Посмотрите: ведь у вас тоже есть нерешенные вопросы, проблемы и трудности. Не допускайте, чтобы помощь другим вредила вашей жизни и вашим целям. Можно предложить свое участие, но не выполнять все задачи самостоятельно вместо человека.

Наконец, постарайтесь перестать давать советы и оказывать содействие людям без соответствующего запроса. Каждый раз спрашивайте себя: «Просят ли меня о помощи? Хочу ли я? Могу ли я?»

Нет ничего плохого в желании делать добро. Однако при этом нельзя забывать о себе, проживая жизнь другого человека, а не собственную. Невозможно постоянно быть «жилеткой» для окружающих, накапливая чужие негативные эмоции. Наша энергия и наши жизненные ресурсы исчерпаемы. Важно уметь прислушиваться к человеку и приходить к нему на помощь только тогда, когда она ему действительно требуется, а не пытаться спасти всех подряд от надуманных проблем.

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