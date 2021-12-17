Политолог Гращенков объяснил извинения Сокурова перед СПЧ за спор с Путиным:

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17 декабря 2021, 13:31

Александр Сокуров, фото: Frederic Kern, globallookpress.com

Политолог Илья Гращенков считает, что кинорежиссёр Александр Сокуров направил письмо в президентский Совет по правам человека (СПЧ) и на имя его главы Валерия Фадеева с извинениями за произошедшее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, так как он подставил коллег.

Сокуров отметил, что письмо написал не для прессы. Это обращение комментировать кинорежиссёр отказывается.



По словам Гращенкова, Сокуров о своей идее говорил уже не раз. "То, что он вступил с президентом РФ в спор, действительно выглядело неприятно для СПЧ. Учитывая, что у нас в стране гайки закручены, институтов гражданского общества немного, один из которых — СПЧ",- полагает политолог.

По мнению Геращенкова, "Сокуров сам понял, что подставляет коллег, которые, в отличие от него, менее свободны в высказываниях". "Это он лично с Путиным дружит и может говорить что угодно, а СПЧ может пострадать. Думаю, таким образом, Сокуров хочет сказать, что не подумал о коллегах",- сказал политолог в разговоре с Общественной службой новостей.

Режиссёр, член СПЧ Александр Сокуров ранее поделился, что опасается уголовного преследования из-за своих высказываний на встрече СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным 9 декабря.

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