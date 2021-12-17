Сокуров написал обращение на имя главы СПЧ Фадеева с извинениями

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17 декабря 2021, 08:49 Источник: РИА Новости

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Кинорежиссёр Александр Сокуров отправил письмо в президентский Совет по правам человека (СПЧ) и на имя его главы Валерия Фадеева с извинениями за произошедшее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выступление Сокурова на встрече с Путиным получило широкий общественный резонанс. Путин после пригласил режиссёра к себе, отметив, что Сокуров затронул «очень тонкие вещи», и он готов лично «с удовольствием подискутировать».

Кинорежиссёр подтвердил РИА Новости информацию, появившуюся в СМИ о письме на имя главы СПЧ. В письме он якобы заявил, что его предупреждают о возможных угрозах.

Сокуров отметил, что письмо написал, но сделал это не для прессы. Своё обращение комментировать он отказывается.

«Я не знаю, каким образом это попало в прессу, это не предназначено для какого-либо публичного обсуждения, поэтому это совсем не предмет для обсуждения», - пояснил режиссёр.

Парламент Чеченской Республики направил генпрокурору России Игорю Краснову и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обращения с просьбой провести проверку высказываний режиссера Александра Сокурова о Северном Кавказе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов провести личную встречу с Александром Сокуровым для обсуждения вопросов, поднятых режиссёром на заседании СПЧ.

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