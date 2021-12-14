Парламент Чечни попросил Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить высказывания кинорежиссера Сокурова о Северном Кавказе

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14 декабря 2021, 15:02 Источник: Instagram парламента Чечни

Президент Путин на заседании СПЧ , Kremlin Pool/globallook.com

Парламент Чеченской Республики направил генпрокурору России Игорю Краснову и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обращения с просьбой провести проверку высказываний режиссера Александра Сокурова о Северном Кавказе.

В ходе встречи Владимира Путина с членами Совета по правам человека при президенте РФ 9 декабря Александр Сокуров затронул тему Северного Кавказа и предложил отпустить «всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве».

«В связи с провокационными высказываниями режиссера Александра Сокурова, посягающими на территориальную целостность РФ, а также направленными на возбуждение ненависти и вражды между народами России, которые он озвучил 9 декабря 2021 года на встрече в режиме видеоконференции Президента России В.В. Путина с членами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, в адрес Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина было направлено письмо о проведении соответствующей проверки по данному факту»,- написано в Instagram парламента Чечни.

В сообщении говорится также, что подобное обращение направлено генпрокурору РФ Игорю Краснову - «для принятия в отношении Сокурова А.Н. мер прокурорского реагирования и чтобы он взял данный вопрос под личный контроль».

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