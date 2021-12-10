Путин вступил в полемику с Сокуровым об устройстве России в рамках заседания СПЧ

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10 декабря 2021, 18:22 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал члену Совета по правам человека, режиссеру Александру Сокурову замечание, напомнив, что заседание СПЧ – это обмен мнениями, а не дискуссия.

Александр Сокуров в рамках заседания заявил, что якобы республики Северного Кавказа стали националистическими, а также предложил "отпустить" тех, кто не хочет жить с РФ. Владимир Путин с данной точкой зрения не согласился, а режиссер на доводы главы государства отвечал своими.

"У нас с Вами же сейчас не дискуссия. У нас обмен мнениями. А то мы сейчас превратимся в какое-нибудь ток-шоу и будем друг друга перебивать не переставая", – отметил президент России.

Глава государства также подчеркнул, что очень давно знает Сокурова и относится к нему с большим уважением, а также обратил внимание на то, что деятель культуры всегда говорит искренне, однако "далеко не всегда точно". По мнению Путина, режиссеру следовало бы некоторые вещи "как следует сначала рассмотреть и подумать".

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