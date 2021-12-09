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Владимир Путин на заседании СПЧ: то, что происходит на Донбассе, очень напоминает геноцид
9 декабря 2021, 22:22
Источник:
РИА Новости
События в Донбассе напоминают геноцид. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая в четверг на заседании Совета по правам человека (СПЧ).
«То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», - заявил Путин, обращаясь к автору программы «Типичная Украина» на телеканале «Россия-24» журналисту Кириллу Вышинскому.
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КС