Александр Сокуров рассказал об опасении уголовного преследования из-за своих высказываний на заседании СПЧ

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11 декабря 2021, 22:57 Источник: Интерфакс

Александр Сокуров, фото: Frederic Kern, globallookpress.com

Режиссёр, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Сокуров поделился, что опасается уголовного преследования из-за своих высказываний на встрече СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным 9 декабря.

Сокуров выразил надежду, что "президент этого не допустит", - сообщает "Интерфакс". По мнению Сокурова, СПЧ для того и создан, чтобы там высказывались и разные точки зрения, в том числе и политическим вопросам, и президент участвует в диалоге и с членами Совета, и с разными гражданами, у которых разные точки зрения.

Как считает режиссёр, всем, кто начал его критиковать, необходимо "поучиться у президента вести дискуссию, привыкнуть к тому, что есть дискуссия в стране, есть и будет".

На вопрос об извинениях за свои слова, Сокуров подчеркнул, что выступление на СПЧ было дискуссией с президентом России. Сокуров полагает, что представители Чечни не расположены к диалогу, подменяя "политическую дискуссию угрозами".

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям режиссёра о республиках Северного Кавказа в составе РФ.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что власти республики намерены обратиться в Следственный комитет РФ с просьбой оценить высказывание Александра Сокурова о Кавказе.

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