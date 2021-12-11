Александр Сокуров рассказал об опасении уголовного преследования из-за своих высказываний на заседании СПЧ

Режиссёр, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Сокуров поделился, что опасается уголовного преследования из-за своих высказываний на встрече СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным 9 декабря.
Сокуров выразил надежду, что "президент этого не допустит", - сообщает "Интерфакс". По мнению Сокурова, СПЧ для того и создан, чтобы там высказывались и разные точки зрения, в том числе и политическим вопросам, и президент участвует в диалоге и с членами Совета, и с разными гражданами, у которых разные точки зрения.
Как считает режиссёр, всем, кто начал его критиковать, необходимо "поучиться у президента вести дискуссию, привыкнуть к тому, что есть дискуссия в стране, есть и будет".
На вопрос об извинениях за свои слова, Сокуров подчеркнул, что выступление на СПЧ было дискуссией с президентом России. Сокуров полагает, что представители Чечни не расположены к диалогу, подменяя "политическую дискуссию угрозами".
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям режиссёра о республиках Северного Кавказа в составе РФ.
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что власти республики намерены обратиться в Следственный комитет РФ с просьбой оценить высказывание Александра Сокурова о Кавказе.
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