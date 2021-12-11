Парламент Чечни обратится в СКР с просьбой проверить слова Александра Сокурова о Кавказе

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11 декабря 2021, 22:04

В. Путин, фото с сайта Кремля

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что власти республики намерены обратиться в Следственный комитет РФ с просьбой оценить высказывание режиссёра Александра Сокурова о Кавказе в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое 9 декабря провёл Владимир Путин.

Магомед Даудов написал об этом в Инстраграм: "Выступление режиссёра Александра Сокурова на заседании СПЧ при Президенте РФ - это пример того, как, прикрываясь мнимой заботой о судьбе России, можно открыто и цинично нанести удар по основам её государственности".

Глава парламента Чечни заявил, что письмо с просьбой оценить слова Сокурова будет отправлено Председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Александр Сокуров на заседании заявил, что якобы республики Северного Кавказа стали националистическими, а также предложил "отпустить" тех, кто не хочет жить с РФ. Владимир Путин с его точкой зрения не согласился.

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