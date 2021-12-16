Зампред комитета ГД по труду Михаил Терентьев : законопроект о предновогодних пенсиях в Думе не обсуждался

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16 декабря 2021, 21:43 Источник: РИА Новости

Пенсионное удостоверение, Nikolay Gyngazov/globallook.com

Законопроект о ежегодной «тринадцатой пенсии», которая выплачивалась бы перед Новым годом, в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не обсуждался. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Михаил Терентьев.

Ранее в четверг сообщалось, что комитет Госдумы по соцполитике предложил ввести ежегодные предновогодние пенсионные выплаты. Соответствующий документ направлен на заключение в правительство.

«В комитете этот законопроект не обсуждался и не знаю, внесен ли он в Госдуму», - заявил Терентьев.

По мнению политика, подобная мера, безусловно, была бы хороша, но нужно разобраться, есть ли для ее воплощения источники финансирования.

«Если источника финансирования нет, то тогда такой документ называется популизмом, если источник финансирования есть, тогда смотрим на следующую часть - механизм реализации. Если механизм реализации понятен, и мы знаем, что в рамках социального казначейства все эти выплаты хорошо администрируются и Минтрудом, и Пенсионным фондом, то наверное, здесь и механизмы есть», - сказал политик.

Ранее лидер справедливороссов Сергей Миронов также направил в правительство законопроект о введении ежегодной выплаты 13-й пенсии. По его оценкам, для выплат «потребуется около 654,8 млрд рублей, и деньги на такие выплаты у Минфина имеются».

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