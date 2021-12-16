Депутаты направили в правительство проект о введении ежегодных выплат пенсионерам к Новому году

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16 декабря 2021, 07:35 Источник: Известия

подарок, фото: pixels.com

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили ввести ежегодные предновогодние пенсионные выплаты. Соответствующий документ направлен на заключение в правительство.

Депутаты отметили, что принятие законопроекта «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате» необходимо в связи с высокой инфляцией, которая негативно влияет на уровень доходов пенсионеров.

«Высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров. По данным Росстата, реальные пенсии россиян, скорректированные с учетом роста цен, сокращаются уже много месяцев подряд. В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу»,- говорится в пояснительной записке к документу.

Также в особом внимании и поддержке со стороны государства в этот период нуждаются пенсионеры, которые относятся к социально уязвимой категории граждан.

Автором проекта является глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, такие выплаты нужны в РФ с учетом качества пенсионного обеспечения, которое сегодня существует в стране. Он добавил, что сами пенсии маленькие, нет индексации у работающих пенсионеров, неравноценный пересчет - неработающим пенсионерам и неполная индексация - военным пенсионерам.

Законопроект о 13-й пенсии был разработан по поручению главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского.

Изначально решение о единовременных предновогодних выплатах пенсионерам принял президент РФ Владимир Путин. При этом в комитете ГД считают, что они должны быть постоянными и ежегодными.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года сельскую надбавку к фиксированной части пенсии смогут получать даже те, кто переехал в город.

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