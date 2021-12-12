ПФР: с 1 января сельскую надбавку к пенсии смогут получать даже те пенсионеры, которые переехали в город

С 1 января 2022 года сельскую надбавку к фиксированной части пенсии (25%) смогут получать даже те, кто уехал из села. По действующему сейчас законодательству при переезде человека в город, он терял право на ее получение.
Как сообщает Пенсионный фонд РФ, тем пенсионерам, которым раньше надбавка была снята, ее восстановят автоматически — никаких заявлений для этого подавать не нужно.
Надбавку за сельский стаж получают неработающие пенсионеры, которые отработали в сельской местности 30 и более лет.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил об индексации на 5,9% страховых пенсий по старости в 2022 году. По его словам, среднегодовой размер пенсии составит в 2022 году 18 521 рубль.
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