ПФР: с 1 января сельскую надбавку к пенсии смогут получать даже те пенсионеры, которые переехали в город

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12 декабря 2021, 11:32 Источник: ПФР

Пенсионерка, Zamir Usmanov/globallook.com

С 1 января 2022 года сельскую надбавку к фиксированной части пенсии (25%) смогут получать даже те, кто уехал из села. По действующему сейчас законодательству при переезде человека в город, он терял право на ее получение.

Как сообщает Пенсионный фонд РФ, тем пенсионерам, которым раньше надбавка была снята, ее восстановят автоматически — никаких заявлений для этого подавать не нужно.

Надбавку за сельский стаж получают неработающие пенсионеры, которые отработали в сельской местности 30 и более лет.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил об индексации на 5,9% страховых пенсий по старости в 2022 году. По его словам, среднегодовой размер пенсии составит в 2022 году 18 521 рубль.

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