Глава Минтруда сообщил, что в 2022 году страховые пенсии по старости проиндексируют на 5,9 процента

Аргументы Недели → Общество 13+

22 сентября 2021, 07:48 Источник: РИА Новости

пенсионеры, фото: pixabay.com

Глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, насколько проиндексируют страховые пенсии по старости в 2022 г. Данная процедура проводится ежегодно.

Котяков напомнил, что в соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции.

«По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 процента. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета - на уровне 5,9 процента», - пояснил он.

По его словам, среднегодовой размер пенсии составит в 2022 году 18 521 рубль, в 2023 - 19 477 рублей, в 2024 - 20 469 рублей.

Отмечается, что средний размер выплат в 2021 г. составляет 16 789 рублей, индексация составила 6,3 процента.

Ранее эксперты рассказали, на какие выплаты могу рассчитывать пенсионеры в октябре 2021 года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости