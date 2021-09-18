Эксперты рассказали о дополнительных выплатах пенсионерам в октябре

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18 сентября 2021, 21:39 Источник: МК

пара, фото: pixabay.com

Эксперты рассказали, на какие выплаты могу рассчитывать пенсионеры в октябре 2021 года. Ожидается увеличение военных пенсий, выплаты ко Дню пожилого человека и прочие прибавки.

«Региональные выплаты ко Дню пожилого человека - это интересная идея, но она не имеет федеральной поддержки, а размер выплат очень сильно меняется от региона к региону. Региональные власти, в отличие от федеральных, больших источников пополнения бюджета не имеют, им сложно оперировать серьезными суммами. Возможно, доплату в размере 500-700 рублей многие назовут подачкой, однако и эти деньги будут россиянам преклонного возраста неплохой поддержкой в покупке качественных лекарств и социально значимых продуктов питания»,- поделилась аналитик Анна Бодрова.

Также с 1 октября на 3,7% проиндексируют размеры военных пенсий и повысят оклады военнослужащим. Отмечается, что размер пенсионных выплат напрямую зависит от размера окладов

Экономист Андрей Лобода пояснил, что формула расчета пенсий непростая, прибавка составит около одной тысячи рублей. По его словам, федеральный бюджет сегодня чувствуют себя вполне уверенно, чтобы позволить себе подобные траты.

Кроме того, повысятся пенсии россиянам старше 80 лет - им выплатят фиксированную сумму в двойном размере. Согласно источнику, подавать каких-либо заявлений для выплат им не придется, деньги они смогут получить только через месяц после дня рождения.

Еще прибавка к пенсии ожидает россиян, имеющих стаж 15 или 20 лет на Крайнем Севере или на приравненных к ним территориях. Им нужно иметь определенное количество общего трудового стажа: 20 лет - для женщин и 25 - для мужчин. Для получения выплат пожилым людям необходимо обратиться в ПФР.

С 1 октября повысят пенсии гражданам РФ, закончившим работать или прекратившим деятельность в качестве ИП в мае 2021 года. Им индексируют страховые выплаты по старости по окончании трудовой деятельности. Получить прибавку можно только через четыре месяца после увольнения с работы.

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