Суд арестовал пропавшую на несколько дней в Ачинске с 23 миллионами кассира банка Анну Григорьеву

Аргументы Недели → Общество 13+

16 декабря 2021, 11:30

фото: pixabay.com

Суд в четверг арестовал пропавшую на несколько дней в Ачинске с 23 миллионами кассира банка Анну Григорьеву. Новый год 30-летняя кассирша встретит в СИЗО. Явившаяся в полицию Анна Григорьева арестована на 1 месяц 24 дня — до 7 февраля.

Следственный комитет возбудил в отношении женщины уголовное дело о присвоении или растрате организованной группой лиц или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По этой статье обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Искать пропавшую в Ачинске кассира «Альфа-Банка» Анну Григорьеву начали волонтёры. В банке о пропаже порядка 23 миллионов рублей заявили в полицию через несколько дней.

Красноярский СМИ отметли, что за несколько дней, пока кассирша была в розыске, она успела перекраситься в брюнетку.

В полиции Ачинска не разглашают подробности дела кассира банка Анны Григорьевой в интересах следствия.

Григорьеву подозревают в хищении из банка около 15 млн руб., 49,2 тыс. евро (более 4 млн руб.) и 49,5 тыс. долларов (3,6 млн руб.).

В полиции Ачинска не разглашают подробности дела кассира банка Анны Григорьевой в интересах следствия.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости