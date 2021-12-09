Появились подробности о кассире банка Анне Григорьевой, пропавшей с 22,5 млн. рублей в Ачинске

Аргументы Недели → Общество 13+

9 декабря 2021, 15:38

ФОТО: Telegram канала SHOT

В Красноярском крае продолжают искать пропавшую декабря в Ачинске с 22,5 млн. рублей кассира банка Анну Григорьеву. 30-летняя Анна Григорьева работала кассиром в отделении «Альфа-банка» в городе Ачинск.

По информации Telegram канала SHOT, за несколько дней до исчезновения девушка пыталась совершить самоубийство. После приёма горсти таблеток она отправила СМС мужу. Супруг Денис и племянник Анны приехали к ней. Девушку госпитализировали. В больнице её откачали. На следующий день она, находясь в больнице, начала требовать, чтобы муж забрал её домой и угрожала, что выпрыгнет из окна. Супруг забрал женщину домой. Весь день они провели вместе, спали. Ночью, пока муж спал, Анна пропала.

7 декабря в отделении банка, где Анна Григорьева работала кассиром, обнаружили пропажу 22,5 млн. рублей. Планируя уход из жизни, девушка написала предсмертные записки, одна из которых адресована начальнице. Анна, которая, предположительно, унесла с работы 22,5 миллиона, написала, что три года ей кто-то угрожает и заставляет «так делать». В настоящее время Анна Григорьева находится в розыске.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости