В полиции Ачинска не разглашают подробности дела кассира банка Анны Григорьевой в интересах следствия

Аргументы Недели → Общество 13+

16 декабря 2021, 11:10

Анна Григорьева, фото из соцсети

В Красноярском крае СМИ со ссылкой на источники в МВД написали, что кассир «Альфа-банка» Анна Григорьева на допросе сообщила, что похищенные из кассы деньги она отдала неким «вымогателям». По некоторым данным, описать внешность этих вымогателей 30-летняя кассирша не смогла.

В пресс-службе МВД по Красноярскому краю отказали комментировать информацию по делу о похищении денег, рублей и валюты, из кассы банка.

Представители регионального главка МВД подтвердили, что женщина действительно сама пришла в отделение полиции.

«Других сведений у нас нет и разглашать подробности дела не в интересах следствия», — цитирует RT пресс-службe.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости