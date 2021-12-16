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В полиции Ачинска не разглашают подробности дела кассира банка Анны Григорьевой в интересах следствия

, 11:10

В полиции Ачинска не разглашают подробности дела кассира банка Анны Григорьевой в интересах следствия
Анна Григорьева, фото из соцсети

В Красноярском крае СМИ со ссылкой на источники в МВД написали, что кассир «Альфа-банка» Анна Григорьева на допросе сообщила, что похищенные из кассы деньги она отдала неким «вымогателям». По некоторым данным, описать внешность этих вымогателей 30-летняя кассирша не смогла.

В пресс-службе МВД по Красноярскому краю отказали комментировать информацию по делу о похищении денег, рублей и валюты, из кассы банка.

Представители регионального главка МВД подтвердили, что женщина действительно сама пришла в отделение полиции.
«Других сведений у нас нет и разглашать подробности дела не в интересах следствия», — цитирует RT пресс-службe.

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