Суд арестовал собственника шахты «Листвяжная» Федяева и главного инженера Лобанова

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15 декабря 2021, 21:18

наручники, фото: pixels.com

Центральный районный суд Кемерово арестовал председателя совета директоров компании «СДС-уголь», собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева и главного инженера Анатолия Лобанова.

В прокуратуре Кемеровской области уточнили, что Лобанову предстоит пробыть в следственном изоляторе до 25 января 2022 года. Мужчина обвиняется в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена уголовной статьей «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

При этом собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева поместили под стражу до 14 февраля 2022 года. Вину в случившемся он не признает. Бизнесмен надеется, что следствие «установит истинные причины всего и, соответственно, кто в чем виноват». Ему вменяется статья «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия».

Адвокат намерен обжаловать постановление суда, передает РИА Новости.

Защита просила отклонить это ходатайство и ограничиться домашним арестом.

Напомним, что 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление и взвыв. Основной причиной инцидента является выброс метана. В результате происшествия погиб 51 человек, пострадали более 100.

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