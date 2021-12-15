Собственник шахты «Листвяжная» Федяев не признал вину по делу об аварии: «Я не видел и не знаю»

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15 декабря 2021, 19:27 Источник: ТАСС

молоток, фото: pixels.com

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что председатель совета директоров компании «СДС-уголь», собственник шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Михаил Федяев и генеральный директор компании Геннадий Алексеев не признали вину по делу об аварии. В результате происшествия погиб 51 человек, еще несколько десятков пострадали.

Федяеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия».

«В чем меня обвиняют, я не понимаю, я этого не видел и не знаю», - заявил он в суде.

Алексееву, техническому директору «СДС-Уголь» Антону Якутову и главному инженеру ООО «Шахта "Листвяжная"» Анатолию Лобанову – по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Петренко отметила, что указанные лица в ходе допроса вины не признали.

«В отношении четверых лиц следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу»,- добавила она.

По ее словам, помимо Федяева и Алексеева, СК просит арестовать Якутова и Лобанова.

Напомним, что на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев заявил, что готов понести любое наказание после аварии на шахте «Листвяжная». Он тогда назвал случившееся своей «личной трагедией».

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