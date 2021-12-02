Глава «СДС-Уголь» Алексеев заявил о готовности «склонить голову» и ответить за аварию на шахте «Листвяжная»

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2 декабря 2021, 22:50 Источник: РИА Новости

фото с места происшествия,Kemerovo Region Government/Globallookpress.com

Гендиректор компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев заявил, что готов понести любое наказание после аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погиб 51 человек, еще более 90 пострадали.

«Я не могу сегодня прокомментировать (случившееся) и не имею права на это. Готов без каких-либо возражений принять все, что было сказано»,- высказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию угольной отрасли в Кузбассе.

Алексеев назвал аварию на шахте своей «личной трагедией». По словам предпринимателя, он всегда следил за безопасностью на шахте, но случившееся перечеркнуло «все бывшие достижения». Он отметил, что на соблюдение норм промышленной безопасности и охраны труда за три года и девять месяцев на предприятии потратили около 1,5 миллиарда рублей. При этом гендиректор уточнил, что все внешние официальные факторы показывали, что на шахте все замечательно, но, «это была только кажущаяся стабильность».

«Хочу принести свои извинения и склонить голову, готов понести все наказания»,- заключил он.

Ранее Путин отчитал главу Минтруда Котякова и главу совета директоров «СДС уголь» Михаила Федяева на совещании по развитию угольной отрасли в Кузбассе.

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