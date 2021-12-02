Путин отчитал главу Минтруда Котякова за доклад о зарплатах шахтеров

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2 декабря 2021, 18:57 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию угольной отрасли в Кузбассе раскритиковал доклад главы Минтруда Антона Котякова об оплате труда шахтеров.

«Не могу сказать, что это был глубокий анализ, я не удовлетворен вашим ответом»,- высказал российский лидер.

Также Путин обратился к главе совета директоров «СДС уголь» Михаилу Федяеву с просьбой объяснить отсутствие условий безопасности на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где 25 ноября произошло задымление и взрыв.

«А совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?» - добавил президент.

Напомним, что утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление и взрыв. В результате происшествия погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей, еще более 90 человек пострадали. Возможной причиной взрыва назван внезапный выброс метана.

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