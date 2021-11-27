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Возможной причиной взрыва на шахте «Листвяжная» назван внезапный выброс метана

, 07:48 Источник: ТАСС

Возможной причиной взрыва на шахте «Листвяжная» назван внезапный выброс метана
шахта "Листвяжная", Kemerovo Region Government/via Globallookpress.com

Внезапный выброс метана мог стать причиной взрыва на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Соответствующую информацию предоставил в субботу, 27 ноября, источник в правоохранительных органах.

Предварительно установлено, что на шахте произошел внезапный выброс метана, а затем прогремел взрыв. Конкретная причина выброса выясняется. 

По словам осведомленного источника, компетентные и следственные органы намерены тщательно изучить работу датчиков на шахте и выяснить, показывали ли они до аварии корректные данные по концентрации метана или нет.

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